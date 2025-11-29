Figaro: Лидеру французской партии и автору книги Барделле разбили яйцо о голову

Французский политик Жордан Барделла был атакован мужчиной в возрасте около 70 лет, когда подписывал экземпляры своей новой книги.
Барделла руководит партией «Национальное объединение», он подписывал книгу «Чего хотят французы» в городе Муассак.
Атаковавший был взят под стражу. Барделла через несколько минут продолжил встречу с читателями.
