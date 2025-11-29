Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Figaro: Лидеру французской партии и автору книги Барделле разбили яйцо о голову

Французский политик Жордан Барделла был атакован мужчиной в возрасте около 70 лет, когда подписывал экземпляры своей новой книги.

Французский политик Жордан Барделла был атакован мужчиной в возрасте около 70 лет, когда подписывал экземпляры своей новой книги.

Барделла руководит партией «Национальное объединение», он подписывал книгу «Чего хотят французы» в городе Муассак.

Атаковавший был взят под стражу. Барделла через несколько минут продолжил встречу с читателями.

Читайте материал «Депутат Рады прокомментировала слова Ермака о желании пойти в ВСУ после отставки».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.