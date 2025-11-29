Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане высказались об атаке ВСУ на трубопроводную систему

Казахстан экстренно перенаправляет экспорт нефти после атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском.

Казахстан экстренно перенаправляет экспорт нефти после атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

В ведомстве заявили, что ситуация находится на особом контроле правительства, а атаки на объекты критической инфраструктуры являются недопустимыми. Представители министерства подчеркнули, что повреждение международного энергетического проекта создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности.

По данным консорциума, выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения в результате атаки и не может эксплуатироваться дальше.

При этом разлива нефти в акватории Черного моря удалось избежать, а среди сотрудников и подрядчиков пострадавших нет.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.