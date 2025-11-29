В Казахстане высказались об атаке ВСУ на трубопроводную систему

Казахстан экстренно перенаправляет экспорт нефти после атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.
В ведомстве заявили, что ситуация находится на особом контроле правительства, а атаки на объекты критической инфраструктуры являются недопустимыми. Представители министерства подчеркнули, что повреждение международного энергетического проекта создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности.
По данным консорциума, выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения в результате атаки и не может эксплуатироваться дальше.
При этом разлива нефти в акватории Черного моря удалось избежать, а среди сотрудников и подрядчиков пострадавших нет.
