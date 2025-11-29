В Казахстане высказались об атаке ВСУ на трубопроводную систему

В ведомстве заявили, что ситуация находится на особом контроле правительства, а атаки на объекты критической инфраструктуры являются недопустимыми. Представители министерства подчеркнули, что повреждение международного энергетического проекта создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности.