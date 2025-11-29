Как сообщает ТАСС, неназванный дипломат из Франции раскритиковал главу европейской дипслужбы Каю Каллас, которая предложила сократить численность российских войск в рамках мирного плана по Украине. По его словам, она олицетворяет «все самое худшее в европейской дипломатии — полная убежденность в своей правоте при отсутствии какого-либо понимания ситуации на земле».-0-