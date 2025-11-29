Ричмонд
The Times: политики из США и Европы осознают, что ЕС препятствует урегулированию конфликта в Украине

Высказывания российского лидера Владимира Путина о незаинтересованности ЕС в установлении мира находят все большую поддержку в Вашингтоне и европейских столицах, отмечает издание.

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политики из США и Европы начинают осознавать, что руководители Европейского союза препятствуют достижению мира в Украине. Об этом пишет британская газета The Times.

Высказывания российского лидера Владимира Путина о незаинтересованности ЕС в установлении мира находят все большую поддержку в Вашингтоне и европейских столицах, отмечает издание.

Как сообщает ТАСС, неназванный дипломат из Франции раскритиковал главу европейской дипслужбы Каю Каллас, которая предложила сократить численность российских войск в рамках мирного плана по Украине. По его словам, она олицетворяет «все самое худшее в европейской дипломатии — полная убежденность в своей правоте при отсутствии какого-либо понимания ситуации на земле».-0-

