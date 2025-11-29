США приостановили принятие решений по всем прошениям об убежище

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты приостановили принятие решений по всем прошениям о предоставлении убежища, а также по выдаче «виз лицам, путешествующим по афганским паспортам». Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в соцсети Х, информирует Euronews.
«Госдепартамент президента Трампа приостановил выдачу виз всем лицам, путешествующим по афганским паспортам», — написал он.
Директор Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу подтвердил, что решения о предоставлении убежища будут приостановлены до тех пор, пока не будет обеспечена «максимально» возможная проверка и скрининг каждого иностранца.
Администрация Дональда Трампа приняла такое решение после того, как вечером 27 ноября недалеко от Белого дома были ранены два сотрудника Национальной гвардии, в результате чего 20-летняя Сара Бекстром скончалась на следующий день от полученных ран, а сержант Эндрю Вулф находится в критическом состоянии. Стрелка удалось задержать. По данным ФБР, это мигрант из Афганистана. Он сотрудничал с ЦРУ во время войны в Афганистане. Мужчина подал ходатайство о предоставлении убежища при администрации Байдена и получил его в этом году.
Администрация Трампа пообещала после инцидента ужесточить контроль над миграцией, заявив, что приостановит въезд граждан из некоторых бедных стран и проверит статус афганцев и других мигрантов, уже находящихся в США. -0-