Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США приостановили принятие решений по всем прошениям об убежище

Директор Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу подтвердил, что решения о предоставлении убежища будут приостановлены до тех пор, пока не будет обеспечена «максимально» возможная проверка и скрининг каждого иностранца.

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты приостановили принятие решений по всем прошениям о предоставлении убежища, а также по выдаче «виз лицам, путешествующим по афганским паспортам». Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в соцсети Х, информирует Euronews.

«Госдепартамент президента Трампа приостановил выдачу виз всем лицам, путешествующим по афганским паспортам», — написал он.

Директор Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу подтвердил, что решения о предоставлении убежища будут приостановлены до тех пор, пока не будет обеспечена «максимально» возможная проверка и скрининг каждого иностранца.

Администрация Дональда Трампа приняла такое решение после того, как вечером 27 ноября недалеко от Белого дома были ранены два сотрудника Национальной гвардии, в результате чего 20-летняя Сара Бекстром скончалась на следующий день от полученных ран, а сержант Эндрю Вулф находится в критическом состоянии. Стрелка удалось задержать. По данным ФБР, это мигрант из Афганистана. Он сотрудничал с ЦРУ во время войны в Афганистане. Мужчина подал ходатайство о предоставлении убежища при администрации Байдена и получил его в этом году.

Администрация Трампа пообещала после инцидента ужесточить контроль над миграцией, заявив, что приостановит въезд граждан из некоторых бедных стран и проверит статус афганцев и других мигрантов, уже находящихся в США. -0-

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше