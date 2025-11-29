США приостановили принятие решений по всем прошениям об убежище

Администрация Дональда Трампа приняла такое решение после того, как вечером 27 ноября недалеко от Белого дома были ранены два сотрудника Национальной гвардии, в результате чего 20-летняя Сара Бекстром скончалась на следующий день от полученных ран, а сержант Эндрю Вулф находится в критическом состоянии. Стрелка удалось задержать. По данным ФБР, это мигрант из Афганистана. Он сотрудничал с ЦРУ во время войны в Афганистане. Мужчина подал ходатайство о предоставлении убежища при администрации Байдена и получил его в этом году.