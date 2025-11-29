Зеленский и Макрон проведут переговоры в Париже 1 декабря

В коммюнике, которое приводит агентство Франс Пресс, указано, что они обсудят текущую ситуацию и условия прочного и справедливого мира в русле женевских дискуссий и американского плана. Также лидеры затронут вопросы тесной координации с европейскими партнёрами.
Особое внимание на переговорах уделят работе по гарантиям безопасности в рамках так называемой «коалиции желающих».
Ранее Макрон сообщил, что создаваемая «коалиция желающих» намерена разместить свой воинский контингент на Украине после окончания боевых действий, однако исключительно в тыловых районах, вдали от линии фронта. По его словам, французские, британские и турецкие военнослужащие останутся в стране по завершении конфликта для обеспечения её безопасности и участия в подготовке украинских военных.
