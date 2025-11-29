Зеленский и Макрон проведут переговоры в Париже 1 декабря

Ранее Макрон сообщил, что создаваемая «коалиция желающих» намерена разместить свой воинский контингент на Украине после окончания боевых действий, однако исключительно в тыловых районах, вдали от линии фронта. По его словам, французские, британские и турецкие военнослужащие останутся в стране по завершении конфликта для обеспечения её безопасности и участия в подготовке украинских военных.