Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье

Reuters: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией во Флориде.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье во Флориде, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальное лицо из Штатов.

В субботу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направляется в США для участия в переговорном процессе.

«Госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинскими официальными лицами в воскресенье во Флориде», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

