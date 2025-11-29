Ричмонд
Figaro: лидеру французской партии разбили об голову яйцо

Инцидент произошел на встрече с читателями.

Источник: Аргументы и факты

Французскому политику, председателю правой партии «Национальное объединение» Жордану Барделле разбили об голову яйцо во время встречи с читателями в городе Муассак. Об этом сообщает газета Figaro, ссылаясь на жандармерию.

Инцидент произошел, когда Барделла подписывал экземпляры своей новой книги «Чего хотят французы». Яйцо об голову политика разбил 70-летний мужчина. Нападавший был задержан и взят под стражу.

Глава «Нацобъединения» на несколько минут вышел из помещения, а вернувшись, продолжил встречу с читателями.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал отставку Ермака полным крахом режима Зеленского.