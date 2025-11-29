Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине возмутились назначению Умерова главой делегации вместо Ермака

Назначение Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта вызвало критику внутри страны. Как сообщает Washington Post, новый переговорщик может быть замешан в коррупционном скандале, что ставит под сомнение эффективность его миссии.

Источник: Life.ru

Издание отмечает, что Умеров, занявший пост вместо Андрея Ермака, уже столкнулся с внутренней критикой из-за подозрений в причастности к коррупционным схемам. Это назначение происходит на фоне обострения антикоррупционного скандала в высших эшелонах власти Украины.

Напомним, Владимир Зеленский был вынужден отправить в отставку Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Хотя экс-глава ОП Украины заявил о желании отправиться на фронт, в конгрессе США уже звучат требования провести аудит всей помощи Киеву, что может привести бывшего чиновника на скамью подсудимых.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.