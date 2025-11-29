Ричмонд
Reuters: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с киевской делегацией во Флориде

Американские и украинские дипломаты проведут переговоры в воскресенье во Флориде.

Американские и украинские дипломаты проведут переговоры в воскресенье во Флориде. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

Встречу с украинской делегацией проведут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже находится в пути в США для участия в переговорном процессе.

Умерова назначили главой делегации вместо уволенного Андрея Ермака.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

