Reuters: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с киевской делегацией во Флориде

Американские и украинские дипломаты проведут переговоры в воскресенье во Флориде. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя США.
Встречу с украинской делегацией проведут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Ранее секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже находится в пути в США для участия в переговорном процессе.
Умерова назначили главой делегации вместо уволенного Андрея Ермака.
