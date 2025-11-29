Ричмонд
Во Франции персонал телерадиокомпании France Televisions эвакуировали из-за угрозы взрыва

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники французской государственной телерадиовещательной компании France Tеlеvisions были эвакуированы после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом сообщил входящий в группу телеканал France Info.

Инцидент произошел около 17.30 (19.30 по минскому времени). В результате вещание было нарушено. В настоящее время на месте работают полиция и кинологи. Вокруг здания установлен периметр безопасности.

Ранее, 15 ноября, произошла аналогичная ситуация на телеканале BFMTV. Из-за угрозы взрыва были эвакуированы сотрудники офиса телеканала. Трансляция была прервана более чем на два часа. Никаких взрывных устройств обнаружено не было. -0-