Какие изменения ждут белорусов в декабре 2025 года? Рассказываем подробности

За участие в дорожном движении на летних или изношенных шинах зимой в стране предусмотрена административная ответственность. Так, автомобилистам за несоблюдение правила грозит предупреждение или штраф до 1 базовой величины (в настоящее время она равна Br42), а при повторном нарушении в течение года — от 2 до 5 базовых величин.