Какие изменения ждут белорусов в декабре 2025 года? Рассказываем подробности

Рассказываем о важных событиях и изменениях в Беларуси в декабре 2025 года.
Банковские изменения.
С 1 декабря 2025 клиентам «Беларусбанка» предоставляется возможность блокировки банковских платежных карточек путем звонка в контакт-центр по телефону 147. В пресс-центре организации уточняется, что звонок следует сделать с номера телефона, который указан в учетной системе банка.
Другое изменение данного банка касается выпуска банковской платежной карточки после истечения срока ее действия. В соответствии с изменениями выпуск новой карточки «Беларусбанка» будет осуществляться с другим уникальным номером.
Помимо этого, «БНБ-Банк» с 22 декабря вводит ограничения на бесконтактное снятие наличных в банкоматах. Так, суточные лимиты составят: по карточкам Mastercard World Elite и Visa Infinite — $1,7 тыс., по остальным картам БНБ-Банка — $350.
Новые поезда в метро Минска.
По словам официального представителя Минского метрополитена Андрея Дроба, первые два поезда, которые состоят из пяти новых вагонов «Минск-2024», прибыли в страну, они проходят обкатку. В декабре ожидается получение еще двух пятивагонных поездов. В итоге от российского завода «Метровагонмаш» будет предоставлена партия из 20 вагонов.
В салоне новых составов функционируют современные системы освещения и микроклимата с обеззараживанием воздуха. Кроме того, в вагонах предусмотрены системы видеонаблюдения. Среди других удобств — USB-разъемы для зарядки устройств, интерактивные карты маршрута и специальные зоны для маломобильных граждан.
Таким образом, на Автозаводской линии Минского метрополитена уже в декабре появятся новые поезда.
Зимние изменения для автомобилистов.
В Беларуси при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили должны быть оборудованы зимними шинами на всех колесах, напомнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Отмечается, что на зимних шинах должны одновременно присутствовать два знака: знак горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри, а также один из знаков «M+S», «M&S», «M S».
За участие в дорожном движении на летних или изношенных шинах зимой в стране предусмотрена административная ответственность. Так, автомобилистам за несоблюдение правила грозит предупреждение или штраф до 1 базовой величины (в настоящее время она равна Br42), а при повторном нарушении в течение года — от 2 до 5 базовых величин.