Сийярто: Венгрия не нуждается в разрешении ЕС, чтобы Орбан посетил Москву

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране не требуется разрешение Европейского союза, чтобы вести переговоры с Россией или чтобы премьер-министр Виктор Орбан посетил Москву.

Сийярто своей репликой ответил руководителю ФРГ Фридриху Мерцу, сказавшему, что Орбан прибыл в РФ без одобрения лидеров ЕС.

Венгрии, по словам Сийярто, «не требуется разрешение или мандат Брюсселя» для участия в переговорах за рубежом, поскольку государство проводит суверенную политику.

Депутат Рады прокомментировала слова Ермака о желании пойти в ВСУ после отставки

Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
