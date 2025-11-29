Сийярто: Венгрия не нуждается в разрешении ЕС, чтобы Орбан посетил Москву

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране не требуется разрешение Европейского союза, чтобы вести переговоры с Россией или чтобы премьер-министр Виктор Орбан посетил Москву.
Сийярто своей репликой ответил руководителю ФРГ Фридриху Мерцу, сказавшему, что Орбан прибыл в РФ без одобрения лидеров ЕС.
Венгрии, по словам Сийярто, «не требуется разрешение или мандат Брюсселя» для участия в переговорах за рубежом, поскольку государство проводит суверенную политику.
Читайте материал «Депутат Рады прокомментировала слова Ермака о желании пойти в ВСУ после отставки».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.