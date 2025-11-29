Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Риме прошла крупная антиправительственная манифестация

Накануне несколько профсоюзов провели общенациональную забастовку, которая коснулась в основном транспортного сектора и образовательных учреждений. Манифестации и шествия прошли в более чем 50 городах. В Турине пропалестинские активисты ворвались в редакцию газеты La Stampa и устроили беспорядки.

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Риме прошла крупная антиправительственная манифестация, устроенная после всеобщей забастовки 28 ноября рядом профсоюзных организаций и группами активистов. Протестующие выступали против экономики войны нынешнего правительства во главе с Джорджей Мелони и в поддержку Палестины, сообщает ТАСС.

Манифестанты прошли по центральной части города. Среди участников было много молодежи. В толпе раздавались призывы к отставке Мелони. Протестующие несли растяжки с надписями «Нет перевооружению, остановим правительство войны», «Италия — вне НАТО и ЕС, против империализма, за социализм», а также портреты премьера и ключевых министров, которых обвиняют в причастности к «геноциду палестинцев».

Накануне несколько профсоюзов провели общенациональную забастовку, которая коснулась в основном транспортного сектора и образовательных учреждений. Манифестации и шествия прошли в более чем 50 городах. В Турине пропалестинские активисты ворвались в редакцию газеты La Stampa и устроили беспорядки.

Общенациональная забастовка прошла в знак протеста против проходящего одобрение в парламенте проекта бюджета на следующий год, в котором сокращены расходы на социальные статьи. -0-

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше