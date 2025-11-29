В Риме прошла крупная антиправительственная манифестация

Манифестанты прошли по центральной части города. Среди участников было много молодежи. В толпе раздавались призывы к отставке Мелони. Протестующие несли растяжки с надписями «Нет перевооружению, остановим правительство войны», «Италия — вне НАТО и ЕС, против империализма, за социализм», а также портреты премьера и ключевых министров, которых обвиняют в причастности к «геноциду палестинцев».