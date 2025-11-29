29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Риме прошла крупная антиправительственная манифестация, устроенная после всеобщей забастовки 28 ноября рядом профсоюзных организаций и группами активистов. Протестующие выступали против экономики войны нынешнего правительства во главе с Джорджей Мелони и в поддержку Палестины, сообщает ТАСС.
Манифестанты прошли по центральной части города. Среди участников было много молодежи. В толпе раздавались призывы к отставке Мелони. Протестующие несли растяжки с надписями «Нет перевооружению, остановим правительство войны», «Италия — вне НАТО и ЕС, против империализма, за социализм», а также портреты премьера и ключевых министров, которых обвиняют в причастности к «геноциду палестинцев».
Накануне несколько профсоюзов провели общенациональную забастовку, которая коснулась в основном транспортного сектора и образовательных учреждений. Манифестации и шествия прошли в более чем 50 городах. В Турине пропалестинские активисты ворвались в редакцию газеты La Stampa и устроили беспорядки.
Общенациональная забастовка прошла в знак протеста против проходящего одобрение в парламенте проекта бюджета на следующий год, в котором сокращены расходы на социальные статьи. -0-