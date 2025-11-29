Франция проводит операцию по спасению «рядового Зеленского», готовясь к визиту главы киевского режима в Париж. Об этом в соцсети X* написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее в Елисейском дворце заявили, что 1 декабря французский лидер Эммануэль Макрон проведет встречу с Зеленским в Париже, в ходе которой состоится обмен мнениями об «условиях справедливого и прочного мира».
«Он уйдет с еще одним чеком! И это великая операция “Надо спасти рядового Зеленского” в то время, когда раскрывается колоссальная коррупция режима!» — уверен Филиппо.
Он добавил, что визит Зеленского в Париж правильнее было бы назвать операцией «Мы должны саботировать мир!». Участие в ней вместе с Макроном, как отметил политик, примут его «дружки-евроястребы».
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.