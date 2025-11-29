На северо-западе Конго перевернулась лодка: 20 человек погибли

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) перевернулась лодка на озере, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек и еще несколько числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил информационный портал Africanews.
«По меньшей мере 20 человек погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести после переворота лодки на северо-западе Конго. Лодка, перевернувшаяся на озере Маи-Ндомбе, перевозила пассажиров в столицу Киншасу», — говорится в материале.
Причина инцидента устанавливается. На месте работают спасатели.
Как отмечает портал, подобные инциденты случаются все чаще. В основном их причиной является перегруженность судов и отсутствие спасательных жилетов. Также многие лодки совершают рейсы ночью.
Ранее в этом месяце в результате крушения судна пропали без вести 64 человека. В сентябре на северо-западе ДРК погибли по меньшей мере 193 человека в двух отдельных инцидентах с лодками, которые государственные СМИ объяснили «неправильной загрузкой и ночным плаванием».-0-