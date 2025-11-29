На северо-западе Конго перевернулась лодка: 20 человек погибли

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) перевернулась лодка на озере, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек и еще несколько числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил информационный портал Africanews.