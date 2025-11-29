Ричмонд
Американский самолет-разведчик летает над Черным морем

Американский разведывательный самолет Artemis II летает над акваторией Черного моря. Как сообщает румынский портал Profit.ro, воздушное судно совершает полет с румынской авиабазы Михаил Когэлничану.

Самолет, созданный на платформе бизнес-джета Bombardier Challenger 650, принадлежит оборонно-технологической компании Leidos и оснащен уникальным разведывательным оборудованием. Модификации включают современные системы перехвата и дешифровки сигналов, позволяющие осуществлять мониторинг коммуникаций на значительных расстояниях.

Согласно данным Defense One, данный тип разведывательной авиации ранее активно использовался для отслеживания российских систем связи в зоне конфликта на Украине.

Artemis II является усовершенствованной версией разведывательного комплекса, специально разработанного для армии США.

