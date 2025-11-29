Американский самолет-разведчик летает над Черным морем

Самолет, созданный на платформе бизнес-джета Bombardier Challenger 650, принадлежит оборонно-технологической компании Leidos и оснащен уникальным разведывательным оборудованием. Модификации включают современные системы перехвата и дешифровки сигналов, позволяющие осуществлять мониторинг коммуникаций на значительных расстояниях.