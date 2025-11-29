Рубио, Уиткофф и Кушнер 30 ноября встретятся с украинской делегацией во Флориде

Ранее в субботу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о том, что украинская делегация направляется в США для участия в переговорном процессе.
Умеров уточнил, что утром провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого доложил о состоянии подготовки и ключевых позициях на предстоящих переговорах. По его словам, в США стороны продолжат согласование всех наработок, сформированных во время встреч в Женеве.
