Американские и европейские политики стали осознавать, что Евросоюз препятствует урегулированию на Украине. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источники.
Как отмечают авторы материала, заявления главы РФ Владимира Путина о незаинтересованности ЕС в установлении мира находят все большую поддержку в Вашингтоне и европейских столицах.
Неназванный французский дипломат в ходе общения с журналистами заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас, предложившая сократить численность ВС РФ в рамках мирного плана, «олицетворяет все самое худшее в европейской дипломатии».
Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон воспринимает ситуацию вокруг конфликта на Украине более адекватно, нежели Евросоюз.