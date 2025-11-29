Ричмонд
На Западе стали осознавать, что ЕС препятствует достижению мира на Украине

Об этом пишет британская газета The Times.

Источник: Аргументы и факты

Американские и европейские политики стали осознавать, что Евросоюз препятствует урегулированию на Украине. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источники.

Как отмечают авторы материала, заявления главы РФ Владимира Путина о незаинтересованности ЕС в установлении мира находят все большую поддержку в Вашингтоне и европейских столицах.

Неназванный французский дипломат в ходе общения с журналистами заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас, предложившая сократить численность ВС РФ в рамках мирного плана, «олицетворяет все самое худшее в европейской дипломатии».

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон воспринимает ситуацию вокруг конфликта на Украине более адекватно, нежели Евросоюз.

