Corriere della Sera: Ермак «держал Зеленского под гипнозом»

Владимир Зеленский, по информации Corriere della Sera, принимал все свои решения только с одобрения экс-руководителя своего офиса Андрея Ермака.
Депутат украинской правящей партии, который в публикации остался анонимным, заявил, что Ермак «держал Зеленского под гипнозом» и «обладал безграничной властью и влиянием».
Зеленский, как утверждают авторы публикации, после увольнения Ермака сильнее расстроен из-за его отставки, чем обеспокоен из-за расследования, которое послужило причиной увольнения.
28 ноября у Ермака прошли обыски. В тот же день Зеленский сказал, что Ермак подал заявление об отставке. Вскоре Ермак сказал изданию The New York Post, что его «опозорили» и его достоинство не защитили.
О проведении украинскими антикоррупционными ведомствами масштабного расследования было объявлено 10 ноября. Украинские СМИ заявляли, что оно стало причиной обострения противоречий в обществе, в украинском парламенте и внутри партии Зеленского.
Читайте материал «Депутат Рады прокомментировала слова Ермака о желании пойти в ВСУ после отставки».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.