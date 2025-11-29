Дмитриев заявил о «цивилизационном суициде» стран Запада

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил мнение, что западные страны совершают «цивилизационный суицид», выбирая политику массовой иммиграции.
По его словам, международные СМИ игнорируют тот факт, что сторонники глобализации занимаются «разрушением своих стран и всего мира».
«Они отказываются освещать этот цивилизационный суицид», — написал он в соцсетях.
Таким образом глава РФПИ прокомментировал публикацию, в которой приводится статистика доли иммигрантов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше