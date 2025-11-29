Стало известно, с кем украинская делегация встретится в США 30 ноября

В США делегация Киева во главе с руководителем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым встретится 30 ноября со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным издания, встреча состоится в штате Флорида. Других подробностей агентство не приводило.
Из распространенного ранее пресс-службой Белого дома графика Трампа, американский лидер 30 ноября вернется в Вашингтон из штата Флорида, где расположено его поместье Мар-а-Лаго.
Как писал сайт KP.RU, в субботу, 29 ноября, глава киевского режима Владимир Зеленский снял бывшего главу своего офиса Андрея Ермака с поста руководителя украинской делегации по переговорам по урегулированию конфликта. Вместо него был назначен Умеров.
Как предположил венгерский аналитик Золтан Кошкович, вероятно, Киев во время этого визита выдвинет последнее предложение перед тем, как Вашингтон и Москва окончательно согласуют договоренности по Украине на следующей неделе. Конфликт подходит к концу, считает эксперт.