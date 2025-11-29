Раскрыто отношение Ермака к отставке

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак был в ярости при уходе в отставку. Об этом сообщает британский журнал Economist со ссылкой на информированные источники.
Зеленский сообщил об оставке Ермака накануне, 29 ноября.
«Инсайдеры рассказали, что советник (Ермак — ред.) был “вне себя”, принимая свою судьбу», — передает издание.
Ранее сообщалось, что Ермак после отставки отправился в расположение сил БПЛА ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше