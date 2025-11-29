Ричмонд
Раскрыто отношение Ермака к отставке

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак был в ярости при уходе в отставку.

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак был в ярости при уходе в отставку. Об этом сообщает британский журнал Economist со ссылкой на информированные источники.

Зеленский сообщил об оставке Ермака накануне, 29 ноября.

«Инсайдеры рассказали, что советник (Ермак — ред.) был “вне себя”, принимая свою судьбу», — передает издание.

Ранее сообщалось, что Ермак после отставки отправился в расположение сил БПЛА ВСУ.

