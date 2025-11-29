Ричмонд
Мэр Таганрога предупредила о фейках про отравленные конфеты и купюры в городе

Мэр Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей о массовой рассылке фейков про отравленные купюры и конфеты, которые мошенники распространяют через интернет и мессенджеры. Глава города призвала таганрожцев сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Источник: Life.ru

«Посеять панику и вывести из равновесия — такую цель поставили перед собой очередные мошенники. Дорогие мои таганрожцы, не ведитесь на такие “вбросы”, — написала Камбулова в телеграм-канале.

Мэр подчеркнула, что враги пытаются использовать тревожную обстановку для деморализации населения.

Поднимать незнакомые предметы на улице в любом случае очень опасно, как подтвердил печальный случай в Красногорске, где пострадал подросток. Парень взял в руки смертельно опасную ловушку — свёрнутую десятирублёвую купюру с самодельным взрывным устройством мощностью 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Юноше оторвало пальцы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

