Мэр Таганрога предупредила о фейках про отравленные конфеты и купюры в городе

Поднимать незнакомые предметы на улице в любом случае очень опасно, как подтвердил печальный случай в Красногорске, где пострадал подросток. Парень взял в руки смертельно опасную ловушку — свёрнутую десятирублёвую купюру с самодельным взрывным устройством мощностью 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Юноше оторвало пальцы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.