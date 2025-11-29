Kan: Украинский Ан-124 загрузил в Израиле военные грузовики США и улетел в ОАЭ

Украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124 прилетел из ОАЭ и совершил посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион из ОАЭ, где был загружен американскими военными грузовиками. Затем он вновь отправился в Дубай. Об этом 29 ноября сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.
«Вчера транспортный самолет Ан-124 приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где был загружен американскими военными грузовиками Oshkosh с большим количеством военного оборудования», — сказано на сайте издания.
В публикации отметили, что детали полета свидетельствуют о том, что самолет прибыл в Израиль из ОАЭ и затем вернулся туда после короткой посадки в Грузии.
Как писал сайт KP.RU, в июле этого года в небе над Киевом был замечен Ан-124 «Руслан». Это произошло несмотря на то, что воздушное пространство было закрыто для полетов с начала спецоперации. По данным украинского издания «Страна», компания «Антонов», возможно, планировала передислоцировать воздушное судно из Днепропетровска в другую страну, где оно будет эксплуатироваться в коммерческих целях.