Economist: Ермак был вне себя, уходя в отставку

Ранее Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.

Источник: Аргументы и факты

Ушедший в отставку экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был «вне себя», узнав об отставке. Об этом сообщает издание Economist.

«Днем Зеленский подтвердил отставку и сообщил о серьезной перетасовке системы. Инсайдеры рассказали, что советник был “вне себя”, принимая свою судьбу», — говорится в публикации.

Напомним, 28 ноября глава киевского режима сообщил, что подписал указ об отставке Ермака. Произошло это сразу после того, как сотрудники НАБУ и САП провели обыски в доме и на работе у Ермака.

Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщал, что имеет материалы, свидетельствующие о том, что Ермак «присвоил сотни миллионов долларов средств США, предназначенных для помощи Украине».

