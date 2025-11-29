Economist: Ермак был вне себя, уходя в отставку

Ушедший в отставку экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был «вне себя», узнав об отставке. Об этом сообщает издание Economist.
«Днем Зеленский подтвердил отставку и сообщил о серьезной перетасовке системы. Инсайдеры рассказали, что советник был “вне себя”, принимая свою судьбу», — говорится в публикации.
Напомним, 28 ноября глава киевского режима сообщил, что подписал указ об отставке Ермака. Произошло это сразу после того, как сотрудники НАБУ и САП провели обыски в доме и на работе у Ермака.
Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщал, что имеет материалы, свидетельствующие о том, что Ермак «присвоил сотни миллионов долларов средств США, предназначенных для помощи Украине».