Лидеру французской партии «Национальное объединение» разбили яйцо об голову

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла подвергся нападению в городе Муассак. Как сообщает Figaro, политику разбили яйцо об голову во время встречи с читателями.

Источник: Life.ru

«В то время как президент “Национального объединения” подписывал экземпляры своей новой книги “Чего хотят французы”, к нему подошёл мужчина и разбил ему об голову яйцо», — передаёт газета, ссылаясь на жандармерию.

Нападавший, пожилой мужчина около 70 лет, был задержан. Жордан Барделла не получил серьёзных травм и продолжил встречу после небольшого перерыва.

Напомним, что в 2021 году во Франции похожий инцидент случился с президентом страны Эмманюэлем Макроном. В ходе посещения выставки Eurexpo во французском Лионе неизвестный бросил в него куриное яйцо, выкрикивая лозунг «Да здравствует революция!» Нападавшего оперативно задержала служба безопасности.

