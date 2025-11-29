Ричмонд
Сийярто: Венгрия не нуждается в мандате ЕС для ведения диалога с Россией

Сийярто заявил, что Венгрия не нуждается в разрешении для ведения внешней политики, несмотря на критику со стороны провоенных европейских политиков.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не нуждается в мандате ЕС для ведения переговоров с Москвой. Об этом он сообщил в соцсети X*, комментируя критику визита премьер-министра Виктора Орбана в Россию.

Он отметил, что, несмотря на разочарование провоенных европейских политиков, Венгрии не требуется разрешение или мандат от Брюсселя, Берлина или кого-либо ещё для ведения внешней политики.

Сийярто подчеркнул, что решения Венгрии принимаются исключительно в соответствии с национальными интересами страны.

Ранее сообщалось, что Орбан высоко оценил переговоры, состоявшиеся 28 ноября в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что встреча дала желаемые результаты.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше