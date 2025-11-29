Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не нуждается в мандате ЕС для ведения переговоров с Москвой. Об этом он сообщил в соцсети X*, комментируя критику визита премьер-министра Виктора Орбана в Россию.
Он отметил, что, несмотря на разочарование провоенных европейских политиков, Венгрии не требуется разрешение или мандат от Брюсселя, Берлина или кого-либо ещё для ведения внешней политики.
Сийярто подчеркнул, что решения Венгрии принимаются исключительно в соответствии с национальными интересами страны.
Ранее сообщалось, что Орбан высоко оценил переговоры, состоявшиеся 28 ноября в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что встреча дала желаемые результаты.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.