Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подвергшийся атаке танкер Virat буксируют к берегам Турции

«Танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась в субботу в 17.45 мск. К причалу Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13.00», — говорится в сообщении ведомства.

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дважды атакованный в Черном море танкер Virat буксируют к турецким берегам, он прибудет 1 декабря, сообщило управление мореходства Турции в пресс-релизе, сообщает РИА Новости.

В пятницу турецкое управление мореходства заявило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от турецких берегов из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа успешно эвакуировали. Позже экипаж танкера Virat под флагом Гамбии объявил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару, на борту находятся 20 членов экипажа, которые решили, что не будут покидать судно. В субботу он подвергся новой атаке от безэкипажных морских катеров, следует из полученного пресс-релиза турецкого минтранса.

«Танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась в субботу в 17.45 по минскому времени. К причалу Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13.00», — говорится в сообщении ведомства.

Относительно Kairos управление отметило, что пожар на его борту продолжают тушить.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в пятницу не исключил, что причинами взрывов на борту двух танкеров у турецких берегов в Черном море могли стать столкновение с миной или удар ракетой, также есть версии об атаках с применением БПЛА или безэкипажных катеров. Он уточнил, что оба танкера шли пустыми в Россию. -0-

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше