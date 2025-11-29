Подвергшийся атаке танкер Virat буксируют к берегам Турции

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дважды атакованный в Черном море танкер Virat буксируют к турецким берегам, он прибудет 1 декабря, сообщило управление мореходства Турции в пресс-релизе, сообщает РИА Новости.
В пятницу турецкое управление мореходства заявило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от турецких берегов из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа успешно эвакуировали. Позже экипаж танкера Virat под флагом Гамбии объявил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару, на борту находятся 20 членов экипажа, которые решили, что не будут покидать судно. В субботу он подвергся новой атаке от безэкипажных морских катеров, следует из полученного пресс-релиза турецкого минтранса.
«Танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась в субботу в 17.45 по минскому времени. К причалу Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13.00», — говорится в сообщении ведомства.
Относительно Kairos управление отметило, что пожар на его борту продолжают тушить.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в пятницу не исключил, что причинами взрывов на борту двух танкеров у турецких берегов в Черном море могли стать столкновение с миной или удар ракетой, также есть версии об атаках с применением БПЛА или безэкипажных катеров. Он уточнил, что оба танкера шли пустыми в Россию. -0-