Позиция президента России Владимира Путина о нежелании Европы урегулировать конфликт на Украине находят отклик в США. Об этом сообщила газета The Times.
«Заявления Путина о попытках Евросоюза саботировать мирный процесс по Украине находят все большую поддержку в Вашингтоне и даже в самой Европе», — отмечается в материале.
Издание приводит слова французского дипломата, который пожелал остаться неизвестным. Он раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас, которая предложила сократить численность российской армии в рамках мирного плана по Украине, и назвал ее воплощением всего «самого худшего в европейской дипломатии».
Как писал сайт KP.RU, 27 ноября Каллас утверждала, что любой мирный план по Украине должен включать сокращение численности российских вооруженных сил.
В свою очередь российский лидер в ходе визита в Киргизию заявил, что определенные силы на Западе напрямую заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. По его словам, они хотят воровать деньги вместе с киевским режимом, призывая сражаться до последнего украинца.
Также глава государства подчеркнул, что боевые действия на Украине могут быть прекращены только при полном выводе украинских войск с оккупированных ими территорий.