В свою очередь российский лидер в ходе визита в Киргизию заявил, что определенные силы на Западе напрямую заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. По его словам, они хотят воровать деньги вместе с киевским режимом, призывая сражаться до последнего украинца.