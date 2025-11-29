Ричмонд
Макрон готовит операцию по спасению Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен предоставить Киеву дополнительную финансовую поддержку в рамках плана по спасению президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине. Ожидается, что лидеры двух стран вновь встретятся в Париже, где будет обсуждаться очередной пакет помощи. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Макрон пытается спасти Зеленского новым чеком.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен предоставить Киеву дополнительную финансовую поддержку в рамках плана по спасению президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине. Ожидается, что лидеры двух стран вновь встретятся в Париже, где будет обсуждаться очередной пакет помощи. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«В понедельник Зеленский снова встретится с Макроном в Елисейском дворце! Он был там всего две недели назад. Он уйдет еще с одним чеком! Это масштабная операция “Спасти рядового Зеленского”, когда становится известно о колоссальной коррупции режима!» — написал Филиппо в соцсети X. Зеленский и Макрон официально встретятся 1 декабря для обсуждения «условий прочного и справедливого мира».

Ранее Макрон заявил, что Европа находится под угрозой российских баллистических ракет. Он подчеркнул, что Россия обладает широким спектром вооружений, которые сейчас используются против Украины и потенциально могут угрожать европейским странам.