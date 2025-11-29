«В понедельник Зеленский снова встретится с Макроном в Елисейском дворце! Он был там всего две недели назад. Он уйдет еще с одним чеком! Это масштабная операция “Спасти рядового Зеленского”, когда становится известно о колоссальной коррупции режима!» — написал Филиппо в соцсети X. Зеленский и Макрон официально встретятся 1 декабря для обсуждения «условий прочного и справедливого мира».