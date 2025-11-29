Ричмонд
Штурмовые войска ВСУ могут расформировать из-за их неэффективности

На Украине рассматривается вопрос о ликвидации недавно созданных штурмовых войск из-за их неэффективности. Как сообщил собеседник ТАСС, с момента официального объявления о формировании этого рода войск и назначении Валентина Манько командующим, так и не было проведено надлежащего документального оформления.

Источник: Life.ru

Представитель силовых ведомств отметил, что единственным заметным следом деятельности штурмовых войск стали скандальные заявления их командующего, постоянная критика и многочисленные скандалы вокруг подразделения. По его словам, в настоящее время части штурмовых войск сосредоточены в районах Покровска и Гуляйполя, где несут значительные потери в ходе интенсивных боевых действий.

Как добавил собеседник агентства, фактически происходит «утилизация заведомо мертворождённого проекта», а киевское руководство стремится поскорее избавиться от него.

Напомним, Валентин Манько является членом «Правого сектора»*. Судимый за разбой и коррупцию он участвовал в так называемой антитеррористической операции (АТО). В России он объявлен в розыск.

* Террористическая и экстремистская организация, запрещённая на территории России.