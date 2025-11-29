Дубинский: будущее Зеленского под вопросом после отставки Ермака

Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся украинском СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что дни Владимира Зеленского сочтены после отправки в отставку его главного соратника и руководителя офиса Андрея Ермака.
В своём Telegram-канале Дубинский подчеркнул, что Зеленский не смог защитить Ермака от антикоррупционных органов, что лишает его способности защищать других.
Он отметил, что Зеленский стал «призраком» на Банковой улице в Киеве, где расположен его офис, после обысков у Ермака.
Ранее ушедший в отставку Андрей Ермак отметил, что не обижается на Владимира Зеленского и по-прежнему считает его своим другом.