В Риме прошло шествие в поддержку Палестины с участием Греты Тунберг

В центре Рима состоялось масштабное шествие в поддержку Палестины, которое собрало тысячи демонстрантов. В акции приняли участие известная шведская активистка Грета Тунберг и спецдокладчик ООН Франческа Альбанезe.

Источник: Life.ru

Колонна протестующих прошла от Колизея до площади Сан-Джованни-ин-Латерано, неся баннеры с осуждением действий израильских властей и политики итальянского правительства Джорджи Мелони. Участники скандировали лозунги с требованием прекратить сотрудничество Италии с Израилем, Тунберг ненадолго остановилась у Колизея для фотографий с активистами.

Акция была приурочена к профсоюзной забастовке против изменений в госбюджет 2026 года, состоявшейся накануне. Демонстранты выражали солидарность с палестинским населением и критиковали международную политику.

Ранее Life.ru писал, что давление на США заставляет Дональда Трампа пересмотреть отношение к Палестине. Признание независимости Палестинской национальной администрации (ПНА) может стать для президента США эффективным инструментом восстановления и обновления международного имиджа. На фоне ухудшения отношений с Израилем и растущего давления со стороны академического сообщества поддержка палестинского государства выглядит как логичный и сравнительно безопасный политический шаг.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

