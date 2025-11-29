В ФРГ впервые с 2000 года разрешили ВВС совершать маневры в зоне низкого полета

В то же время замечается, что новые зоны низкого полета не предназначены для использования союзниками и применяются исключительно к истребителям. Транспортные и специальные самолеты должны поддерживать минимальную высоту 500 футов (150 м). Ограничения на количество полетов на этой высоте были сняты прошлым летом. По данным ВС Германии, это означает, что «истребители теперь могут тренироваться на малых высотах 500 футов (150 м) без ограничений по времени полета или максимальному годовому налету», резюмирует журнал. −0-