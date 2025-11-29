В Чехии заявили, что в инициативе по боеприпасам для ВСУ есть неясности

В то же время, по словам Мацинки, в некоторой мере изменится подход нового правительства к ситуации на Украине, больший акцент будет делаться на ее дипломатическое решение. В связи с этим будущий глава чешского МИД отметил активное участие администрации США в поиске решений для установления мира на Украине. «Видно, что США стремятся окончить эту войну, и я надеюсь, что им это удастся сделать. К сожалению, Европа упустила свои шансы внести вклад в решение ситуации», — отметил Мацинка.