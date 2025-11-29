Дочь Трампа показала президента США с внуком

Дочь Дональда Трампа Тиффани опубликовала в соцсети Х* снимок, на котором её отец проводит время с маленьким внуком. В подписи она подчеркнула, что оба «усердно работают».
На фото глава государства сидит за столом в своём флоридском поместье, держа малыша Александра на коленях и просматривая что-то на телефоне. Президент одет в красную бейсболку и светлую поло.
Ребёнок, в свою очередь, расположившись у дедушки на руках, схватился за воротник его рубашки и сделал забавное выражение лица.
Напомним, Александр Трамп Булос появился на свет, когда президент США отправился в турне по Ближнему Востоку. На следующий день после рождения внука Трамп вернулся в США, чтобы увидеть своего 11-го внука.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.