Дочь Трампа показала президента США с внуком

На фото президент США держит внука Александра на коленях.

Источник: Аргументы и факты

Дочь Дональда Трампа Тиффани опубликовала в соцсети Х* снимок, на котором её отец проводит время с маленьким внуком. В подписи она подчеркнула, что оба «усердно работают».

На фото глава государства сидит за столом в своём флоридском поместье, держа малыша Александра на коленях и просматривая что-то на телефоне. Президент одет в красную бейсболку и светлую поло.

Ребёнок, в свою очередь, расположившись у дедушки на руках, схватился за воротник его рубашки и сделал забавное выражение лица.

Напомним, Александр Трамп Булос появился на свет, когда президент США отправился в турне по Ближнему Востоку. На следующий день после рождения внука Трамп вернулся в США, чтобы увидеть своего 11-го внука.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

