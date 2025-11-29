МИД Франции: ЕС может решить судьбу замороженных активов РФ 18 декабря

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что на саммите Европейского Союза 18 декабря в Брюсселе могут быть приняты решения по замороженным российским активам.
В интервью еженедельнику La Tribune Dimanche он подчеркнул, что главным приоритетом является блокировка российских активов в Европе. По его словам, это станет важным инструментом для влияния на параметры будущего мира.
Кроме того, министр добавил, что европейские страны намерены поддержать Украину, чтобы избежать финансовых трудностей в случае продолжения конфликта в ближайшие два года.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что те, кто пытается захватить российские активы, являются воришками и мошенниками, и им предстоит вернуть всё украденное с процентами.