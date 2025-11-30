Ричмонд
МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры

МИД Турции: атаки на танкеры поставили под угрозу жизни людей и судоходство.

Источник: Reuters

СТАМБУЛ, 30 ноя — РИА Новости. Анкара выразила обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду, заявил в ночь на воскресенье официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.

«С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море. Данные происшествия в нашей исключительной экономической зоне создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе», — сообщил Кечели в соцсети X.

Кечели отметил, что Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект на экономические интересы Турции.