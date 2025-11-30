Самые яркие суды ноября 2025: Квартира Долиной, посадки чиновников и приговор вдове рэпера

28 ноября суд в Москве вынес приговор пособникам мошенников, которые обманули Ларису Долину. Четверо фигурантов признаны виновными в соучастии в схеме по хищению денег певицы. Как оказалось, общий ущерб превысил 317 миллионов рублей. Суд дал реальные сроки: курьер Анжела Цырульникова приговорена к 7 годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей. Дроппер Андрей Основа получил четыре года колонии и штраф 900 тысяч рублей. Ещё двое участников схемы, Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий, также получили по семь лет лишения свободы и штрафы по 900 тысяч рублей каждый. Сама Лариса Долина на приговор не пришла.