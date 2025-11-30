Ричмонд
Сийярто заявил, что Венгрия не нуждается в разрешении ЕС для диалога с РФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не нуждается в мандате Евросоюза для ведения диалога с Москвой. Об этом он сообщил в социальной сети X, комментируя критику в адрес премьер-министра Виктора Орбана за его недавний визит в Россию.

Источник: Life.ru

«Читая разочарованные заявления провоенных европейских политиков, я считаю, что необходимо устранить серьёзное недоразумение. Нам, венграм, не нужно разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или кого-либо ещё для каких-либо внешних переговоров», — подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что внешняя политика Венгрии определяется исключительно национальными интересами страны.

Напомним, что президент России Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве. В ходе переговоров, длившихся более трёх часов, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международная обстановка. Орбан подтвердил заинтересованность Венгрии в мирном урегулировании украинского кризиса и готовность предоставить площадку для переговоров.

