Сийярто заявил, что Венгрия не нуждается в разрешении ЕС для диалога с РФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не нуждается в мандате Евросоюза для ведения диалога с Москвой. Об этом он сообщил в социальной сети X, комментируя критику в адрес премьер-министра Виктора Орбана за его недавний визит в Россию.