Министры стран ОПЕК+ проведут встречу в онлайн-формате

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общая министерская встреча ОПЕК+ состоится 30 ноября в формате видеоконференции. На ней планируется обсудить механизм оценки максимальных возможностей по добыче нефти. Об этом пишет ТАСС.
Встречи всех министров ОПЕК+ проводятся раз в полгода. Последняя такая встреча состоялась 28 мая.
Министры стран ОПЕК+ на встрече 30 ноября сконцентрируются на обсуждении механизма оценки максимальных возможностей по добыче нефти. В мае этого года по итогам встречи ОПЕК+ министры поручили секретариату ОПЕК разработать механизм оценки максимальных мощностей по добыче нефти в странах ОПЕК+, который будет использован для определения базовых уровней добычи по сделке на 2027 год.
Всего на 30 ноября запланированы четыре мероприятия: заседание стран ОПЕК, которое проводится также раз в полгода, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (проводится раз в два месяца), министерская встреча ОПЕК+, а также встреча «восьмерки» ОПЕК+ (с марта эти встречи проводятся ежемесячно).-0-