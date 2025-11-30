Министры стран ОПЕК+ проведут встречу в онлайн-формате

Министры стран ОПЕК+ на встрече 30 ноября сконцентрируются на обсуждении механизма оценки максимальных возможностей по добыче нефти. В мае этого года по итогам встречи ОПЕК+ министры поручили секретариату ОПЕК разработать механизм оценки максимальных мощностей по добыче нефти в странах ОПЕК+, который будет использован для определения базовых уровней добычи по сделке на 2027 год.