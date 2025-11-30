Венесуэла осудила слова Трампа о закрытии воздушного пространства страны

Венесуэльское внешнеполитическое ведомство выступило с жёсткой реакцией на слова президента США Дональда Трампа о намерении перекрыть воздушное пространство Боливарианской Республики.
В заявлении главы МИД Ивана Хиля Пинто, подчёркивается, что подобные высказывания расцениваются как попытка распространить американскую юрисдикцию за пределы её границ и оказать давление на суверенную страну.
Министерство отметило, что заявления Вашингтона носят односторонний и враждебный характер, противоречат основополагающим нормам международного права и представляют угрозу не только Венесуэле, но и региону в целом. Власти страны подчёркивают, что не намерены поддаваться внешнему давлению или вмешательству, каким бы оно ни было.
Также в сообщении указано, что действия США уже привели к остановке регулярных рейсов, с помощью которых осуществлялась репатриация мигрантов из Соединённых Штатов в Венесуэлу.
Ранее сообщалось, что американские военные самолёты патрулируют международное воздушное пространство возле Венесуэлы.