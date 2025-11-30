Венесуэла потребовала от США уважать её воздушное пространство

Как заявили в ведомстве, подобные действия США представляют собой «враждебный, односторонний и произвольный акт, несовместимый с основополагающими принципами международного права и являющийся частью постоянной политики агрессии против нашей страны, утверждающей колониальные притязания на наш регион Латинской Америки и Карибского бассейна, и отрицающей международное право».
Напомним, США ранее нарастили военное присутствие у берегов Венесуэлы, что вызвало обеспокоенность в регионе. Несмотря на это, по словам Трампа, руководство Венесуэлы заявило о готовности к переговорам с Соединёнными Штатами.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и прилегающими территориями. Соответствующее заявление было опубликовано на странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social.