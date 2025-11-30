Ричмонд
Залужный заявил, что Украине надо заключить мир без «полной победы»

Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Киеву надо заключить мир без «полной победы».

Источник: AP 2024

«Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждая сторона уверена, что победила, или другие варианты», — цитирует его украинское издание «СТРАНА.ua».

Ранее CNN подчёркивал, что Владимир Зеленский стоит перед «ужасным выбором» — плохая сделка или отсутствие сделки вообще.

