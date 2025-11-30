WP: США будут давить на Зеленского, чтобы он заключил мирную сделку

Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. До этого ее возглавлял Ермак, однако он был освобожден от должности после проведенных у него обысков по делу о коррупции. 28 ноября портал Axios сообщил, что отставка Ермака произошла за день до его планировавшейся поездки в США для встреч со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.