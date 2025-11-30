Рейтинг Трампа обновил антирекорд за его второй срок

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа опустился до минимального значения за весь его второй срок. Это следует из опроса Gallup.
Сейчас положительно оценивают его работу лишь 36% опрошенных, тогда как доля недовольных достигает 60%. По сравнению с предыдущим измерением показатель снизился на пять пунктов, приблизившись к значениям конца его первого срока.
Наименее высоко американцы оценивают деятельность администрации в вопросах здравоохранения, бюджетной политики и урегулирования украинского конфликта — по этим направлениям уровень одобрения едва превышает тридцатипроцентную отметку. Вместе с тем более благоприятные оценки Трамп получает за действия в сфере борьбы с преступностью, международных отношений и торговли.
Исследование проводилось с 3 по 25 ноября среди более чем тысячи совершеннолетних жителей США. Организаторы отмечают, что возможная статистическая погрешность составляет около четырёх процентных пунктов.
Ранее Трамп поблагодарил «большинство» за положительную оценку начала его второго срока президентства.