Трамп похвастался тратами американцев в черную пятницу

Трамп: американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в черную пятницу.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвастался, что американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в «черную пятницу».

В своей соцсети Truth Social американский лидер опубликовал ссылку на публикацию о покупательских настроениях в прошедший день скидок.

В заметке, которую процитировал Трамп, говорится о рекордных тратах американцев, которые сделали покупок почти на 12 миллиардов долларов только в «черную пятницу» — день распродаж после Дня благодарения, четвертого четверга ноября.

По данным, приведенным в публикации, рост трат составил более 9%.

Трамп часто публикует в своей соцсети позитивные отзывы о своей администрации или отчеты об улучшении экономики. Согласно последним исследованиям, восемь из десяти американцев совершают покупки по кредитной карте. Совокупный долг граждан США перед банками достигает порядка 18,5 триллионов долларов.

