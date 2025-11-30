Трамп похвастался тратами американцев в черную пятницу

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвастался, что американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в «черную пятницу».
В своей соцсети Truth Social американский лидер опубликовал ссылку на публикацию о покупательских настроениях в прошедший день скидок.
В заметке, которую процитировал Трамп, говорится о рекордных тратах американцев, которые сделали покупок почти на 12 миллиардов долларов только в «черную пятницу» — день распродаж после Дня благодарения, четвертого четверга ноября.
По данным, приведенным в публикации, рост трат составил более 9%.
Трамп часто публикует в своей соцсети позитивные отзывы о своей администрации или отчеты об улучшении экономики. Согласно последним исследованиям, восемь из десяти американцев совершают покупки по кредитной карте. Совокупный долг граждан США перед банками достигает порядка 18,5 триллионов долларов.