Daily Mail: в Шотландии сократили выплаты приютившим украинских беженцев

Эти средства ранее выплачивались как форма благодарности и помощи принимающей стороне. По информации газеты, размер субсидий составлял 350 фунтов в месяц, и их отмена вызвала тревогу среди тех, кто предоставил жильё приезжим из Украины. Сокращение поддержки может привести к тому, что некоторые владельцы домов больше не смогут содержать гостей и будут вынуждены попросить их освободить помещения.