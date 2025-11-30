Daily Mail: в Шотландии сократили выплаты приютившим украинских беженцев

Украинские беженцы в Шотландии рискуют оказаться без жилья после решения местных властей отказаться от ежемесячных выплат хозяевам домов, которые предоставили им приют. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Эти средства ранее выплачивались как форма благодарности и помощи принимающей стороне. По информации газеты, размер субсидий составлял 350 фунтов в месяц, и их отмена вызвала тревогу среди тех, кто предоставил жильё приезжим из Украины. Сокращение поддержки может привести к тому, что некоторые владельцы домов больше не смогут содержать гостей и будут вынуждены попросить их освободить помещения.
Отмечается, что в Шотландии сейчас проживает около 28 тысяч украинских беженцев, и местные органы власти опасаются возможного наплыва обращений за помощью в связи с угрозой потери жилья. При этом социальные службы уже работают с серьёзной нагрузкой, и новая волна обращений может значительно осложнить ситуацию.
Ранее стало известно, что немецкое правительство утвердило сокращение пособия для беженцев из Украины.