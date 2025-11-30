Ричмонд
Залужный допустил завершение конфликта без полной победы Украины

Киеву необходимо рассмотреть возможность заключения мира без достижения «полной победы». Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Залужный назвал, что даст Киеву мир без «полной победы».

«Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждая сторона уверена, что победила, или другие варианты», — цитирует посла «СТРАНА.ua». Залужный считает, что после установления мира появится возможность приступить к созданию государства с высоким уровнем безопасности, в чем помогут инновации и технологии.

Ранее телеканал CNN отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский оказался перед «ужасным выбором»: заключить невыгодную сделку или не заключать ее вовсе. При этом, по словам Зеленского, в ближайшее время может быть уточнена последовательность действий, которая поможет выработать механизм достойного завершения конфликта. Согласно подсчетам военных корреспондентов, основанным на анализе некрологов, с момента начала конфликта на Украине потери среди военнослужащих ВСУ достигли до 699 тысяч человек. Подобные цифры находили подтверждение и в заявлениях, прозвучавших в Верховной Раде.

