«Мы, украинцы, конечно, хотим полной победы — распада Российской империи. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного прекращения войны, потому что именно это слишком распространённый в истории войн способ их завершения», — написал дипломат.
Залужный отметил, что история войн знает разные исходы, и не всегда победа достаётся только одной стороне. По его словам, большинство конфликтов заканчиваются либо взаимным поражением, либо каждая сторона убеждена в своей победе, либо другими компромиссными вариантами.
Ранее сообщалось, что западные политики выражают всё большее понимание позиции президента России Владимира Путина относительно незаинтересованности Евросоюза в установлении мира на Украине. В частности, французский дипломат анонимно раскритиковал «поправки» к мирному плану, предложенные главой европейской дипслужбы, отметив её «полную убеждённость в своей правоте при отсутствии какого-либо понимания ситуации на земле».
