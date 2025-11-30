Ранее сообщалось, что западные политики выражают всё большее понимание позиции президента России Владимира Путина относительно незаинтересованности Евросоюза в установлении мира на Украине. В частности, французский дипломат анонимно раскритиковал «поправки» к мирному плану, предложенные главой европейской дипслужбы, отметив её «полную убеждённость в своей правоте при отсутствии какого-либо понимания ситуации на земле».