Экс-главком ВСУ Залужный допустил мир без полной победы Украины над Россией

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил возможность заключения мирного соглашения с Россией даже при отсутствии «полной победы» Украины. Об этом посол Украины в Великобритании написал в соцсетях.

«Мы, украинцы, конечно, хотим полной победы — распада Российской империи. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного прекращения войны, потому что именно это слишком распространённый в истории войн способ их завершения», — написал дипломат.

Залужный отметил, что история войн знает разные исходы, и не всегда победа достаётся только одной стороне. По его словам, большинство конфликтов заканчиваются либо взаимным поражением, либо каждая сторона убеждена в своей победе, либо другими компромиссными вариантами.

Ранее сообщалось, что западные политики выражают всё большее понимание позиции президента России Владимира Путина относительно незаинтересованности Евросоюза в установлении мира на Украине. В частности, французский дипломат анонимно раскритиковал «поправки» к мирному плану, предложенные главой европейской дипслужбы, отметив её «полную убеждённость в своей правоте при отсутствии какого-либо понимания ситуации на земле».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

